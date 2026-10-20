Команда Biomedical Engineering Center при Kansai Medical University в Японии продемонстрировала способ различать 20 вариантов и субвариантов SARS-CoV-2 по рамановским спектрам выделенной РНК. Как сообщает News-Medical, исследователи во главе с профессором Джузеппе Пеццотти предложили описывать такие спектральные отпечатки как «рамановские штрихкоды».

Отпечаток структуры РНК

Для исследования ученые выделили РНК из 20 штаммов коронавируса: исходного японского изолята, вариантов Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Theta и Mu, а также 12 субвариантов Omicron. Рамановская спектроскопия фиксирует молекулярные колебания составляющих РНК — ее каркаса, рибозных колец, фосфатных групп и азотистых оснований.

Хотя проанализированные штаммы имели очень схожие пропорции четырех оснований РНК согласно данным геномных последовательностей, их спектры выявили воспроизводимые различия. Исследователи связали отдельные спектральные сигналы с особенностями вторичной структуры РНК: конформацией каркаса, формированием шпилек, длиной стеблей и окружением спаренных оснований.

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Потенциальное дополнение к секвенированию

Авторы закодировали характерные признаки спектров в рамановские штрихкоды. По их данным, этот подход позволил четко разделить все 20 исследованных штаммов, тогда как анализ главных компонентов показал ограниченную способность к такому разделению.

Ученые назвали предложенный принцип шагом к определению «рамановского генома» — спектроскопического профиля РНК, отражающего ее молекулярную архитектуру, а не только нуклеотидную последовательность. По их мнению, метод в будущем может дополнить полное секвенирование РНК при быстром скрининге новых вариантов вирусов. Результаты были опубликованы онлайн 30 сентября 2026 года в журнале Advanced Science.

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