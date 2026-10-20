Исследователи Университета Дзюнтендо в Японии разработали модель машинного обучения для прогнозирования потери функциональной независимости у пожилых людей с сердечной недостаточностью после выписки из стационара. Она должна определять, сохранит ли пациент самостоятельность, столкнется с функциональным снижением или умрет в течение года после выписки.

Как сообщает News-Medical, команда под руководством ассистента-профессора кафедры физической терапии Кандзи Ямады проанализировала данные 6382 пациентов в возрасте от 65 лет. Все они были госпитализированы из-за сердечной недостаточности, получали физическую терапию и до госпитализации были самостоятельны в повседневной деятельности.

Какие показатели учитывала модель

Для обучения модели XGBoost использовали 77 потенциальных показателей. Среди них — максимальная скорость ходьбы, результаты Short Physical Performance Battery, сила кистевого сжатия, индекс Бартела и оценка хрупкости организма до госпитализации по Kihon Checklist.

Исследователи также проверили сокращенную модель с десятью ключевыми показателями и сравнили ее с оценкой на основе Kihon Checklist. По данным авторов, модель машинного обучения точнее прогнозировала результаты, чем модифицированный и полный показатели этого опросника. Наиболее важными факторами стали скорость ходьбы, оценка хрупкости до госпитализации, индекс Бартела на момент выписки и показатели Short Physical Performance Battery. Их прогностическая значимость была выше, чем у некоторых кардиологических параметров, в частности фракции выброса.

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Результаты через год после выписки

Через год после выписки функциональное снижение зафиксировали у 2076 участников, 928 пациентов умерли, а 3378 сохранили функциональную независимость. Модель также выделила четыре группы риска по сочетанию прогнозируемых вероятностей функционального снижения и смерти.

В частности, в группу с низким риском смерти, но высоким риском потери самостоятельности вошли 1732 пациента. Среди них функциональное снижение произошло у 57%, хотя вероятность выживания в течение года составляла 89%.

Авторы разработали прототип веб-приложения, которое оценивает индивидуальный риск на момент выписки и моделирует влияние изменений физических показателей, в частности скорости ходьбы. В то же время необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, улучшают ли решения на основе модели результаты лечения.

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