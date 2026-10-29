В Канаде новый отчет оценил среднегодовое число смертей, связанных с дымом от лесных пожаров, примерно в 4 тысячи за четырехлетний период до 2025 года. Это на 275% больше, чем средний показатель в 2003–2012 годах, когда он составлял 1050 смертей ежегодно, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на отчет.

Оценка смертей

В сообщении говорится, что отчет опубликовали в международном медицинском журнале The Lancelot. Соавтор отчета Иан Гамильтон из George Institute for Global Health при Imperial College London заявил CBC News, что для отдельного человека дым от пожаров не всегда является непосредственным фактором смерти. В то же время, по его словам, в масштабах населения в периоды задымления фиксируется больше смертей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски в жару

В материале также отмечается, что в жаркие дни риски для здоровья, связанные с дымом от лесных пожаров, возрастают даже во время энергичной ходьбы. Председатель Global Climate and Health Alliance доктор Кортни Говард предупредила, что молодые люди, особенно спортсмены, могут продолжать физические нагрузки, несмотря на жару и тепловое истощение, что может привести к смерти.

По словам Говард, без сокращения выбросов парниковых газов ситуация будет ухудшаться с каждым годом. В отчете также указали, что 80% жарких дней связали с влиянием ископаемого топлива на климат.

Читай нас в