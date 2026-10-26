В австралийской Канберре Canberra Health Services сняла дочь Лиз Аллен с очереди в детскую аллергологическую клинику после почти трех лет ожидания. В письме семье сообщили, что состояние ребенка больше не соответствует обновленным критериям для приема у профильного специалиста, а направление было закрыто, сообщает ABC News.

По словам Аллен, когда ее дочери было семь лет, у нее произошла анафилактическая реакция во время чистки креветок перед рождественским ужином. Позже у ребенка были реакции и на другие неустановленные аллергены, а некоторые случаи потребовали обращения в отделение неотложной помощи. В клинику ее направили в январе 2024 года.

Обновленные критерии

В письме Canberra Health Services указала, что в списках ожидания амбулаторной помощи находятся более 65 тысяч человек. Некоторые пациенты ждут приема в аллергоцентре более шести лет. Служба сообщила, что ее клиницисты пересмотрели и обновили критерии отбора пациентов.

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Аллен сказала, что до получения письма не получала от службы запросов об актуальном состоянии здоровья дочери. По ее словам, новые аллергические реакции возникают примерно раз в полгода. Она также отметила, что врач, направивший ребенка в клинику, уже вышел на пенсию.

Позиции медслужбы и оппозиции

Операционный директор Canberra Health Services Элисон Дерритт сообщила, что служба пересматривает более 40 списков ожидания на специализированные амбулаторные услуги. Согласно действующим критериям, детская аллергологическая служба в первую очередь принимает пациентов младше 16 лет с тяжелой и сложной пищевой аллергией, преимущественно при наличии анафилаксии в анамнезе.

Дерритт заявила, что семьи могут обратиться в службу, если считают, что медики не учли важную информацию. По ее словам, части пациентов, снятых с очередей, могут рекомендовать частные клиники или другие местные медицинские службы. Лидер оппозиции Австралийской столичной территории Марк Партон раскритиковал процедуру и заявил, что внесет в Законодательную ассамблею предложение с требованием сохранить первоначальные списки ожидания.

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