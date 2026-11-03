Служба проверки наркотиков CanTEST в Канберре, Австралия, впервые обнаружила медетомидин — седативный препарат, применяемый в ветеринарии, — в таблетке, принесённой на анализ. Человек, обратившийся в сервис, считал, что зелёная прямоугольная таблетка, похожая на Xanax, содержит бензодиазепин или MDMA.

Риск передозировки

Как сообщает ABC News, исполняющая обязанности генерального директора Directions Health Services Стефани Стивенс заявила, что медетомидин опасен из-за сильного седативного действия, риска передозировки и воздействия на организм. По её словам, вещество может опасно снижать артериальное давление, а его действие может быть длительным и непредсказуемым.

Стивенс также отметила, что налоксон не может нейтрализовать действие медетомидина, поскольку этот антидот применяется только в случаях передозировки опиоидами. CanTEST предупредил, что сочетание медетомидина с алкоголем или другими веществами существенно повышает риск передозировки.

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Поддельные бензодиазепины

По словам Стивенс, Victorian Pill Service также обнаружила медетомидин в этом году в поддельных таблетках бензодиазепинов. В последние годы вещество всё чаще находят на нерегулируемых рынках наркотиков в Северной Америке и отдельных частях Европы.

В прошлом году власти Австралийской столичной территории предупреждали о других таблетках, продававшихся как Xanax, но содержавших новый бензодиазепин и сильный синтетический опиоид. Стивенс заявила, что проверка веществ позволяет выявлять другие потенциально опасные вещества до того, как об их присутствии станет известно из токсикологических отчётов после передозировки или другой нежелательной реакции.

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