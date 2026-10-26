В Канберре, Австралия, во время ежегодной мемориальной церемонии в память о людях, умерших вследствие употребления запрещенных наркотиков, медики и активисты призвали рассматривать зависимость прежде всего как проблему здравоохранения, а не как уголовную проблему. Как сообщает ABC News Australia, участники мероприятия подчеркнули, что стигма по-прежнему остается существенным препятствием для обращения за помощью.

Церемония проводится уже 31 год. В этом году на ней собрались семьи, друзья и представители организаций, поддерживающих людей, употребляющих наркотики.

История Хейли Шоу

Хейли Шоу рассказала, что в 14 лет едва не умерла от передозировки, но ее спас друг по имени Дэниел. По ее словам, она начала употреблять героин вместе с отцом в Ainslie Village, когда ей было 14 лет.

Через два года после того, как Дэниел спас ей жизнь, у него диагностировали рак. Тогда же он проходил программу детоксикации с применением метадона.

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Шоу считает, что Дэниел не получил надлежащего обезболивания, когда его состояние ухудшилось, и поэтому пытался самостоятельно справиться с болью. Через 12 месяцев после постановки диагноза он умер от передозировки в возрасте 29 лет. По словам Шоу, токсикологический отчет выявил в его организме шесть различных наркотических веществ, однако не отразил его онкологическое заболевание, боль и барьеры, с которыми люди могут сталкиваться при обращении в медицинскую систему.

Стигма и доступ к лечению

Врач общей практики Бен Харкнесс из Directions Health Service заявил, что люди, употребляющие наркотики, нередко не обращаются в обычные медицинские учреждения из-за предыдущего негативного опыта, страха осуждения, дискриминации и стигмы.

В 2023 году Австралийская столичная территория стала первой юрисдикцией Австралии, декриминализировавшей небольшие количества ряда запрещенных наркотиков, включая кокаин, героин, метамфетамин и MDMA. По данным Национального центра исследований наркотиков и алкоголя, уровень смертей, вызванных наркотиками, на территории снизился с 12 на 100 тысяч населения в 2020 году до 5,6 на 100 тысяч в 2024 году. Тогда было зарегистрировано 28 таких смертей.

Исполнительный директор Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy Крис Гоф заявил, что служба проверки наркотиков CanTEST и законодательные изменения уже дали результат, однако подход поддержки вместо наказания еще необходимо полностью закрепить в обществе. На фоне ряда смертей, связанных с наркотиками, в последние месяцы в Австралийской столичной территории также напомнили о необходимости иметь налоксон — назальный спрей, способный быстро противодействовать последствиям передозировки.

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