В Катманду, Непал, женщина в возрасте около 30 лет умерла после родов в больнице Paropakar Maternity and Women’s Hospital — национальном реферальном центре для пациенток, нуждающихся в специализированной помощи. Как сообщает Kathmandu Post, пациентку доставили в столицу из округа Дхадинг. Через 18 часов после родов ее перевозили из послеоперационного в общее отделение, когда она потеряла сознание во время перемещения из инвалидной коляски на кровать.

Директор больницы Шри Прасад Адхикари заявил, что женщина умерла за несколько минут, еще до того, как медики успели оценить ее состояние. В больнице сообщили, что у умершей произошла легочная эмболия — закупорка кровеносного сосуда в легких тромбом. Родственники женщины в тот день протестовали возле больницы, обвиняя персонал в халатности.

Нехватка специалистов и возможностей реанимации

В воскресенье вечером другую пациентку с послеродовым тромбозом глубоких вен перевезли в больницу Bir Hospital и госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Она выжила, однако в Paropakar сообщили, что несколькими неделями ранее не смогли спасти пациентку с аналогичным осложнением.

Адхикари отметил, что в больнице нет кардиолога, нефролога и специалиста по интенсивной терапии. Медучреждение располагает отделением интенсивной терапии для матерей на 10 коек, однако оно относится к категории B — промежуточному уровню интенсивной помощи. По данным больницы, две медсестры одновременно ухаживают за 10 пациентками в этом отделении, а для лечения осложнений приходится вызывать специалистов из других учреждений.

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Ежемесячно больница направляет в другие медучреждения около 12 критически больных женщин после родов и почти три дюжины новорожденных, нуждающихся в специализированной интенсивной помощи. Врачи подчеркивают, что перевозка таких пациентов также связана с риском: найти место в отделении интенсивной терапии государственной больницы сложно, а большинство машин скорой помощи в Непале не оснащены для расширенной поддержки жизнедеятельности во время транспортировки.

Материнская смертность в Непале

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что с 2000 года Непал сократил число материнских смертей более чем на 70%. Сейчас от осложнений, связанных с беременностью и родами, умирают 142 женщины на 100 тысяч живорождений. Доля родов в медицинских учреждениях выросла примерно с 18% в 2009 году до 90,5% в 2025 году.

В то же время исследование Министерства здравоохранения и продовольственной безопасности во всех семи провинциях страны показало, что почти три из четырех случаев материнской смертности происходят в медучреждениях или во время транспортировки в них. В отчете среди причин названы слабые механизмы направления пациенток, ограниченные возможности больниц и задержки с предоставлением своевременной и качественной помощи.

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