Ученые Школы и больницы стоматологии Пекинского университета в Китае описали молекулярную ось RUNX2–LncRNA-ROD–QKI, которая в опытах на клетках и мышиных моделях регулировала образование остеокластов, резорбцию костной ткани и прорезывание зубов. Результаты исследования были опубликованы 28 сентября 2026 года в International Journal of Oral Science, сообщает News-Medical.

Связь с нарушением прорезывания зубов

Мутации или недостаточность RUNX2 связаны с наследственным скелетным расстройством CCD. Для него характерны задержка прорезывания постоянных зубов, сверхкомплектные зубы и дефекты ключиц. В образце пациентки с мутацией RUNX2 исследователи выявили более высокую плотность альвеолярной кости и не зафиксировали остеокластов, положительных по маркеру TRAP.

У мышей с одной функциональной копией гена Runx2 наблюдались сходные с CCD скелетные изменения, задержка прорезывания первых нижних моляров и меньшее число TRAP-положительных остеокластов. Потеря RUNX2 в клеточных культурах также снижала экспрессию маркеров остеокластов, количество TRAP-положительных клеток и способность образовывать участки резорбции.

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Роль некодирующей РНК

С помощью секвенирования РНК команда идентифицировала LncRNA-ROD — транскрипт длиной 1147 пар оснований с тремя экзонами, обогащенный в костной ткани. Эксперименты подтвердили, что RUNX2 непосредственно активирует эту некодирующую РНК. Повышение уровня LncRNA-ROD восстанавливало нарушенное образование остеокластов в клетках, полученных от мышей с недостаточностью Runx2.

Авторы установили, что LncRNA-ROD связывается с белком QKI, который способствует разрушению матричной РНК Csf1r. Удерживая формы QKI в ядре и цитоплазме, LncRNA-ROD стабилизирует Csf1r и повышает уровень белка CSF1R. В то же время ученые подчеркнули, что исследование не доказывает возможность устранить дефекты прорезывания зубов восстановлением этой оси: для этого необходимы модели со специфическим воздействием на остеокласты и локальные эксперименты в альвеолярной кости.

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