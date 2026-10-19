Исследователи в Шанхае, Китай, проанализировали образцы плазмы крови 18 476 человек в возрасте от одного года до 96 лет и разработали два показателя метаболомного старения. Они предназначены для оценки того, насколько биохимическое состояние организма отличается от календарного возраста и как оно связано с рисками хронических заболеваний и смерти, сообщает News-Medical.

Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine. Ученые использовали масс-спектрометрию для изучения метаболитов в плазме участников Shanghai Pudong Cohort. Первоначальные обследования состоялись в 2019 году, статус хронических заболеваний повторно оценивали в 2023 году, а данные о смертности отслеживали до января 2025 года.

Два показателя для разных групп

Для 5 252 здоровых участников со средним возрастом 55 лет была создана модель метаболомного возраста. Она позволила определить ускорение метаболомного возраста — разницу между возрастом, оцененным по метаболитам, и фактическим возрастом человека. Модель проверили еще на 5 456 здоровых участниках.

Для 7 768 человек с уже имеющимися заболеваниями исследователи разработали отдельный показатель возрастного отклонения, связанный с риском смерти. Он отражал, насколько риск смерти, оцененный по метаболитам, отличался от ожидаемого для соответствующего возраста. У людей с уже имеющимися заболеваниями первичная модель метаболомного возраста менее точно соответствовала календарному возрасту, поэтому авторы применили отдельную метрику.

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Связи с состоянием здоровья

Более высокие значения ускорения метаболомного возраста были связаны с более высокой вероятностью развития диабета, гипертензии и жировой болезни печени, а также с большим риском смерти от всех причин. Связь между более высокими значениями этого показателя и риском смерти сохранялась после учета устоявшихся показателей здоровья. Панель из 56 метаболитов сохранила большую часть информации для прогнозирования возраста, которую давали 232 изучаемых метаболических показателя.

Более высокие значения метрики также ассоциировались с курением, воздействием табачного дыма, посменной работой, использованием краски для волос и семейной историей ранних сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление субпродуктов, сахара, переработанного мяса, морепродуктов и жареной пищи было связано с более высокими значениями, тогда как физическая активность и потребление смеси зерновых — с более низкими.

Авторы подчеркивают, что это наблюдательные данные, которые не доказывают прямого влияния отдельных продуктов или изменений образа жизни на биологическое старение. Клиническое применение подхода ограничивают преимущественно китайская выборка, небольшое количество повторных образцов и необходимость независимой проверки прогнозов смертности в других популяциях.

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