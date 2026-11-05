Исследование с участием 27 003 взрослых жителей Северо-Восточного Китая выявило связь между более высоким потреблением продуктов из бобовых, в частности соевых продуктов, и соевых изофлавонов и более низкой распространенностью хронической болезни почек. Как сообщает News-Medical, работа опубликована в журнале Nutrition Journal.

Результаты исследования

Хроническую болезнь почек выявили у 900 участников, или у 3,3% выборки. После учета демографических, клинических и пищевых факторов у участников с наивысшим суммарным потреблением бобов и продуктов из них шансы на наличие болезни были на 33% ниже, чем у группы с самым низким потреблением.

Для продуктов из бобовых этот показатель составил 37%. Каждое увеличение их потребления на одно стандартное отклонение связывали со снижением шансов наличия болезни на 15%. В то же время потребление необработанных бобов не продемонстрировало статистически значимой связи с хронической болезнью почек.

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Участники с наивысшим потреблением соевых изофлавонов имели на 30% более низкие шансы на хроническую болезнь почек по сравнению с группой с самым низким уровнем потребления. С более низкими шансами болезни также связывали даидзеин, глицитеин и генистеин. Связь для соевых изофлавонов была сильнее среди женщин, чем среди мужчин.

Как проводили анализ

В анализ включили данные участников проекта Northeast China Biobank из Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина и Внутренней Монголии. Они заполнили опросник о питании за предыдущий год, который охватывал 110 позиций. Исследователи учитывали, в частности, возраст, пол, индекс массы тела, сопутствующие заболевания, курение, употребление алкоголя, физическую активность, калорийность рациона и пищевые модели.

Хроническую болезнь почек определяли по расчетной скорости клубочковой фильтрации ниже 60 мл/мин/1,73 м² или наличию белка в моче. Авторы подчеркнули, что поперечный дизайн исследования не позволяет установить причинно-следственную связь или доказать, что соевые продукты либо изофлавоны предотвращают заболевание. На результаты также могли повлиять самооценка рациона и однократная оценка состояния почек, хотя для диагностики хронической болезни почек требуется сохранение нарушений не менее трех месяцев.

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