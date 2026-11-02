Исследователи Детской больницы Чунцинского медицинского университета в Китае создали возрастные прогностические модели для оценки вероятности неполной болезни Кавасаки у детей с лихорадкой. Как сообщает News-Medical, модели используют результаты рутинных лабораторных анализов и распределяют пациентов на три возрастные группы: до 24 месяцев, от 24 до 60 месяцев и старше 60 месяцев.

Почему болезнь сложно выявить

Неполная болезнь Кавасаки не всегда имеет типичные клинические признаки полной формы заболевания. Поэтому ее могут спутать с другими болезнями, сопровождающимися лихорадкой, в частности с респираторными инфекциями, аденовирусной инфекцией, лимфаденитом или сепсисом. В то же время задержка с диагностикой может быть связана с поражением коронарных артерий.

Болезнь Кавасаки — острое лихорадочное заболевание, которое преимущественно поражает детей в возрасте до пяти лет и может вызывать приобретенные заболевания сердца. Авторы работы отметили, что существующие модели в основном рассчитаны на болезнь Кавасаки в целом, а не на ее неполную форму, и могут по-разному работать у детей разного возраста.

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Результаты проверки моделей

Для разработки моделей ученые проанализировали данные 809 детей с неполной болезнью Кавасаки и 2427 детей с другими лихорадочными заболеваниями. В последующей валидации использовали данные еще 607 пациентов с неполной формой болезни и 1821 ребенка с другими причинами лихорадки.

В модели для детей до 24 месяцев учли восемь показателей, среди которых С-реактивный белок, лактатдегидрогеназа, мочевая кислота, общий белок, альбумин, показатель распределения эритроцитов, количество тромбоцитов и гемоглобин. Ее показатель AUC составил 0,862 в тестовой выборке и 0,878 в новых данных. Для группы 24–60 месяцев AUC составил 0,829 и 0,818, а для детей старше 60 месяцев — 0,694 и 0,804 соответственно.

Исследование было опубликовано онлайн 23 декабря 2024 года в журнале Pediatric Discovery. Авторы оценивали точность моделей с помощью ROC-кривых, калибровки и анализа клинической пользы.

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