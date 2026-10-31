В лечебном центре в Демократической Республике Конго медики отпраздновали отсутствие новых пациентов с Эболой с начала вспышки в мае. Последних подтвержденно инфицированных выписали после полного выздоровления, сообщает Der Spiegel.

Медики спели и станцевали

Гуманитарная организация «Врачи без границ» опубликовала видео празднования в своих социальных сетях. На кадрах сотрудники медучреждения поют и танцуют, оставаясь в полном защитном снаряжении.

В то же время издание отметило, что этот результат касается конкретного лечебного учреждения и стал локальным позитивным сигналом на фоне одной из самых тяжелых вспышек Эболы в истории страны.

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Данные о вспышке

По информации органов здравоохранения, в стране зарегистрировали более 10 тысяч случаев инфицирования. Более 4,8 тысячи человек умерли от вируса. Инфекции также выявляли в Кении, Нигерии и Уганде.

«Врачи без границ» заявили, что их команды продолжают круглосуточно работать в стране вместе с местными сообществами, чтобы способствовать прекращению вспышки.

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