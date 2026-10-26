В клинике густонаселенного центрального района Йоханнесбурга, ЮАР, исследователи обнаружили в воздухе бактерии группы ESKAPE, устойчивые к ряду антибиотиков. Как сообщает News-Medical, ученые Университета Йоханнесбурга отобрали пробы воздуха, идентифицировали бактерии и проверили их чувствительность к препаратам.

Устойчивость к препаратам резерва

В исследовании, опубликованном в журнале Indoor Air, анализировали Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, бактерии рода Enterobacter и кишечную палочку E. coli. Все исследованные грамотрицательные бактерии продемонстрировали устойчивость как минимум к одному препарату в трех или более категориях антибиотиков, поэтому их отнесли к множественно устойчивым.

Во время тестирования 80,5% грамотрицательных бактерий выжили после контакта с колистином — препаратом, применяемым в критических случаях, когда другие антибиотики не действуют. К эртапенему были устойчивы 31,2% изолятов, к меропенему — 26%. Также 85,71% бактерий пережили воздействие цефуроксима, а 67,53% — цефтазидима. Долю в 3,9% грамотрицательных бактерий классифицировали как экстенсивно резистентные.

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Риски для пациентов со сниженным иммунитетом

Исследователи отдельно обратили внимание на метициллинрезистентный золотистый стафилококк MRSA. Для этого вида выживаемость после воздействия отдельных препаратов составляла от 71,8% до 94,8%; ванкомицин, препарат резерва, был примерно на 95% эффективен в уничтожении бактерий. Уровень множественной устойчивости среди этих изолятов составлял 6,3%, а экстенсивной резистентности — 5,6%.

Ведущий автор исследования Ли Хайне отметила, что высокие показатели ВИЧ и туберкулеза в ЮАР повышают уязвимость пациентов к инфекциям нижних дыхательных путей. Бактерии, обнаруженные в воздухе клиники, могут вызывать бронхит, бронхиолит и пневмонию. По данным исследователей, у людей с ослабленным иммунитетом пневмония, вызванная множественно устойчивыми штаммами, может привести к попаданию инфекции в кровоток и сепсису.

В другом связанном исследовании ученые обнаружили ESKAPE-бактерии в отделении интенсивной терапии новорожденных государственной больницы в том же городе. Более 85% выделенных ESKAPE-бактерий с поверхностей инкубаторов и образцов, взятых после мытья рук персоналом, отнесли к множественно устойчивым. Ли Хайне предложила сделать мониторинг бактериального и грибкового загрязнения воздуха частью протоколов инфекционного контроля медицинских учреждений.

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