В Колумбии у двух мужчин, которые путешествовали в Демократическую Республику Конго, подтвердили малярию. Один из них, 33-летний мужчина, умер 31 октября в больнице города Пальмира в департаменте Валье-дель-Каука. Второй пациент, 50-летний мужчина, находится в изоляции в больнице города Кали.

Как сообщает The Rio Times, Колумбийский национальный институт здравоохранения подтвердил у обоих пациентов Plasmodium falciparum — паразита, вызывающего наиболее тяжелую форму малярии. Случаев Эболы в стране пока не подтверждено.

Эпидемиологическое наблюдение

У обоих мужчин была лихорадка и история поездок в Конго. Поэтому Национальный институт здравоохранения и Министерство здравоохранения Колумбии активировали протоколы эпидемиологического надзора, чтобы исключить другие угрозы общественному здоровью, в частности Эболу.

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У пациентов взяли образцы для лабораторного анализа. Власти не уточнили, завершены ли исследования на Эболу, однако малярия остается единственным официально подтвержденным диагнозом в двух случаях.

Малярия и Эбола

Малярия обычно передается через укусы инфицированных комаров, а не вследствие обычного контакта с больным. Эбола — вирусное заболевание, которое распространяется через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека. На ранней стадии обе болезни могут иметь схожий симптом — лихорадку.

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