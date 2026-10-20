Исследователи установили, что тетрапептид HAEE, ранее разработанный как потенциальное средство против болезни Альцгеймера, естественным образом циркулирует в крови человека. Его уровень был ниже у людей с когнитивными нарушениями, сообщает News-Medical. Авторы рассматривают пептид как возможный биомаркер и потенциальное направление для дальнейших исследований лечения.

Как исследовали HAEE

Сергей А. Козин и его коллеги создали пептид Ac-His-Ala-Glu-Glu-NH2, или HAEE, чтобы препятствовать росту амилоид-β-бляшек в мозге. Образование таких бляшек рассматривается как процесс, который может предшествовать распространению токсичного белка тау и развитию болезни Альцгеймера на ранних стадиях.

HAEE блокирует основной центр связывания цинка в мономерах амилоида β. Исследователи стремились нарушить аномальное взаимодействие амилоида β с ионами цинка, которое считают важным для формирования бляшек. При проверке пригодности HAEE в качестве препарата авторы получили многообещающие результаты в опытах на мышах.

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Возможный биомаркер

В ходе исследования ученые неожиданно выяснили, что идентичный пептид уже циркулирует в человеческой крови. По данным авторов, концентрация HAEE коррелирует с состоянием болезни, тогда как уровни амилоида β у людей с болезнью Альцгеймера и здоровых людей одинаковы.

Авторы предполагают, что дефицит HAEE может быть причиной болезни Альцгеймера, а измерение его концентрации в крови потенциально может помочь в диагностике. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS Nexus.

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