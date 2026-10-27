В Латвии существенно сократились запасы донорской крови — LSM English

В Латвии существенно сократились запасы донорской крови. Национальный центр донорства крови страны призвал всех, кто может и желает, прийти на донацию, сообщает LSM English.

Призыв к донорам всех групп крови

Центр обратился к донорам всех групп крови, а также призвал присоединиться людей, которые ранее не сдавали кровь. Особенно необходима кровь групп 0+ и 0-, а также A+ и A-.

Директор Национального центра донорства крови Эгита Поле отметила, что на количество потенциальных доноров влияют медицинские ограничения. Среди причин она назвала низкий уровень гемоглобина, прием лекарств и поездки в страны, после посещения которых кровь не принимают. Донорство доступно людям в возрасте до 65 лет.

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Мобильные пункты сбора крови

Чтобы охватить больше желающих, в Латвии организуют мобильные пункты сбора крови. Во вторник, 27 октября, сдать кровь можно в Добеле, Гулбене и Гробине. В четверг мобильные пункты должны работать в Мадоне и Броценах.

На сайте Национального центра донорства крови также размещена информация о мобильных пунктах сбора крови, запланированных на ноябрь.

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