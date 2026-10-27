Исследователи выяснили, что люди с аутизмом демонстрировали более слабую реакцию мозга на негативную обратную связь по сравнению с участниками без аутизма. О результатах работы, опубликованной в журнале JNeurosci, сообщает News-Medical.

Задание на различение звуков

Участникам исследования предлагали различать звуки по высоте и сообщали, правильно ли они выполнили задание. Ученые оценили показатель мозговой активности, отражающий нейронный ответ на негативную обратную связь. В группе людей с аутизмом этот показатель был слабее, чем в группе участников без аутизма.

Работу возглавили Натаниэль Цук из Ноттингемского университета Трента и Ярослав Слободской-Плюснин из Еврейского университета в Иерусалиме. В исследовании также участвовали коллеги из Университетского колледжа Лондона и Еврейского университета.

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Влияние уверенности и сложности задания

Исследовательская группа также проверяла, связана ли более слабая реакция на обратную связь с тем, насколько уверенно человек чувствовал себя в своем решении. Участники с аутизмом меньше реагировали на изменение сложности задания, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о более слабой обработке такой обратной связи.

В то же время участники без аутизма после более простых попыток вели себя иначе: успешное различение звуков влияло на их следующий выбор. Авторы считают, что аутизм может снижать чувствительность как к внешней обратной связи о правильности решения, так и к внутренней уверенности в собственном выборе. Следующим шагом они назвали изучение того, как эти поведенческие различия представлены в мозге, в частности в передней поясной коре.

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