Учёные Королевского колледжа Лондона в Великобритании сообщили, что экспериментальный препарат KCL-286 в мышиной модели болезни Альцгеймера способствовал восстановлению разрывов ДНК и уменьшению воспаления в мозге. Соединение первоначально разрабатывали для лечения травм спинного мозга, сообщает ScienceDaily.

KCL-286 представляет собой низкомолекулярное вещество для перорального применения. В ходе предыдущей разработки препарат уже прошёл первую фазу клинических испытаний, в которой оценивались его безопасность и переносимость у людей. Однако эффективность KCL-286 против болезни Альцгеймера у людей ещё не установлена.

Восстановление разрывов ДНК

Исследователи сосредоточились на двуцепочечных разрывах ДНК — типе повреждений, при котором разрываются обе цепи молекулы. Такие разрывы могут нарушать работу клеток и угрожать их выживанию, если их не восстановить должным образом.

По словам профессора нейронауки Джонатана Коркорана, KCL-286 стимулирует восстановление таких разрывов. Ранее команда также выявила способность препарата способствовать восстановлению двуцепочечных разрывов ДНК в исследованиях нейропатической боли.

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Механизм действия и пределы выводов

Препарат активирует определённый белок, связанный с путём ретиноевой кислоты — системой, участвующей в использовании организмом витамина A, регуляции генов и работе нервной системы. Предыдущие исследования связывали нарушения этого пути с образованием амилоидных отложений в мозге крыс.

Большинство разработок для лечения болезни Альцгеймера сосредоточены на белках амилоид-бета и тау. Новое исследование предлагает дополнительный подход, также направленный на процессы, которые могут возникать на ранних этапах заболевания: повреждения ДНК и воспаление в мозге. Одна из первых авторов работы Наташа Гилл отметила, что для создания эффективного лечения необходимо воздействовать на несколько связанных с болезнью клеточных путей.

Результаты остаются доклиническими: необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания, чтобы определить, может ли KCL-286 безопасно замедлять течение болезни Альцгеймера или улучшать состояние пациентов.

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