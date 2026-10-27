Во Львове спасли 62-летнего мужчину, которому грозила потеря ног

Во Львове врачи оказали помощь 62-летнему жителю Хмельницкого с критическим нарушением кровоснабжения обеих ног. Мужчина обратился к специалистам больницы Святого Пантелеймона с жалобами на сильную боль и ощущение холода в нижних конечностях.

Медики выявили сложное сочетание сосудистых патологий, которые затрудняли операцию. Восстановить кровоснабжение могла только хирургическая помощь.

Ранее Юрий вел активный образ жизни – занимался теннисом и рукопашным боем. Все изменилось в 2016 году, когда у мужчины отказали почки, и их работу заменил гемодиализ. Дело в том, что терминальная почечная недостаточность является мощным катализатором развития тяжелых сосудистых заболеваний. Около месяца назад Юрий начал испытывать боль и холод в ногах, а вскоре уже не мог сделать и нескольких шагов. Он рассказывает:

«Однажды я резко почувствовал, что не могу нормально ходить — метров пять не могу пройти, хотя днём ранее всё было в порядке».

После обследования в Хмельницком Юрию порекомендовали обратиться к львовским сосудистым хирургам больницы Святого Пантелеймона. Там ему поставили диагноз «синдром Лериша» — тяжелую форму атеросклероза, из-за которой сужаются или перекрываются аорта и подвздошные артерии, снабжающие кровью ноги.

У пациента уже развилась критическая ишемия, а на одной из конечностей появилась трофическая язва.

«На такой стадии ишемии консервативное лечение уже неэффективно. Единственным способом спасти ноги была операция. Без неё ишемия прогрессировала бы, некрозы распространялись, и в конечном итоге встал бы вопрос об ампутации», — объясняет заведующий отделением сосудистой хирургии Больницы Святого Пантелеймона Андрей Мелень.

Чтобы восстановить кровоснабжение, врачи провели бифуркационное аорто-бедренное протезирование — заменили пораженный участок брюшной аорты искусственным протезом, соединив его с бедренными артериями.

Операцию осложняли несколько сопутствующих патологий. Во-первых, выраженная кальцинация аорты: из-за кальциевых отложений стенки сосуда стали твердыми и ломкими. Чтобы надежно пришить протез, хирургам пришлось удалить эти отложения в месте соединения. Во-вторых, настоящим вызовом стало критическое сужение верхней брыжеечной артерии, которая снабжает кровью кишечник вместе с нижней брыжеечной.

«В стандартных случаях нижнюю брыжеечную артерию во время такого протезирования перевязывают. Но у нашего пациента это могло привести к критическому нарушению кровоснабжения кишечника. Поэтому мы выполнили реимплантацию этого сосуда непосредственно в протез, чтобы сохранить кровоток. Если бы мы не восстановили его, последствия могли бы быть фатальными», — добавляет Андрей Мелень.

В итоге сложное вмешательство прошло успешно. Команде удалось восстановить кровоснабжение обеих ног и сохранить кровоток к кишечнику.

«Как и перед операцией, так и сейчас у меня боевой настрой. Ноги уже теплее, с каждым днём ходить становится всё легче. Врачи здесь — просто ангелы. Очень благодарен им за всё», — говорит Юрий.

Источник: Первое медицинское объединение Львова

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