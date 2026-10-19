Исследователи из Стэнфордской школы медицины вместе с коллегами установили, что митохондриальные разобщители могут подавлять метастазирование рака молочной железы. В мышиной модели диета с 2000 ppm этаноламина никлозамида (NEN) значительно уменьшила метастазирование рака молочной железы в лёгкие, сообщает News-Medical. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Biology & Medicine.

Влияние на метаболизм клеток

Учёные исследовали митохондриальный путь катаболизма серина — систему реакций, обеспечивающую раковые клетки аминокислотами, одноуглеродными соединениями и восстановительными эквивалентами. Активность этого пути часто повышена в опухолях, а ферменты SHMT2 и MTHFD2 относятся к наиболее сверхэкспрессируемым метаболическим ферментам при онкологических заболеваниях человека.

Эксперименты с серином, меченным изотопом углерода-13, показали, что NEN и другой митохондриальный разобщитель BAM15 не изменяли поглощение серина клетками. В то же время они существенно снижали мечение глицина и пуриновых нуклеотидов, что свидетельствует о более низкой активности серинового метаболического пути и синтеза пуринов de novo.

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Роль FTO и 2-гидроксиглутарата

Разобщители повышали потребление кислорода и соотношение NAD⁺ к NADH. По выводам авторов, это указывало на активацию электрон-транспортной цепи митохондрий и ослабление восстановительного стресса. После более длительной обработки в клетках тройного негативного рака молочной железы и рака поджелудочной железы снижался уровень белков SHMT2, MTHFD2 и MTHFD1L, тогда как уровни соответствующих матричных РНК не уменьшались и даже возрастали.

Авторы связали эффект с восстановлением активности фермента FTO, который удаляет метки m⁶A с РНК. Обработка разобщителями снижала уровни 2-гидроксиглутарата и общий уровень m⁶A, а фармакологическое или генетическое ингибирование FTO восстанавливало экспрессию ферментов серинового пути. Исследователи отметили, что такие соединения нуждаются в дальнейшей проверке в клинических испытаниях, в частности в комбинации с существующими методами лечения.

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