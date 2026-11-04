Исследователи Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего в США в модели неонатальной гипербилирубинемии у мышей выявили роль сахара грудного молока 3'-сиалиллактозы, или 3'SL, в созревании клеток кишечника и переработке билирубина. Билирубин образуется при распаде эритроцитов; его накопление в крови вызывает пожелтение кожи и глаз, известное как желтуха, сообщает News-Medical.

Результаты эксперимента на мышах

Мышата, которых кормили молоком без 3'SL, имели более низкую выживаемость, хуже росли, имели более короткий кишечник и более тяжелые проявления желтухи. В их кишечнике также существенно снижался уровень фермента UGT1A1, способствующего выведению билирубина.

Ученые зафиксировали различия в экспрессии генов, в частности снижение маркеров созревания клеток. Потеря гена St3gal4, связанного с доступностью 3'SL, ассоциировалась с аномальной активацией генов поджелудочной железы у мышат. Во взрослом возрасте мыши со стойким дефицитом St3gal4 оказались более уязвимыми к химически индуцированному повреждению толстой кишки: они теряли больше веса и имели более низкую выживаемость.

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Контекст желтухи новорожденных

Неонатальная гипербилирубинемия, или желтуха новорожденных, затрагивает до 60% доношенных и до 80% недоношенных детей. В большинстве случаев она проходит самостоятельно, однако при слишком высоком или длительном уровне билирубина это вещество может пройти через гематоэнцефалический барьер и вызвать долгосрочные неврологические последствия.

У младенцев на грудном вскармливании также может возникать длительная неконъюгированная гипербилирубинемия, называемая желтухой грудного молока. Исследователи отмечают, что она может быть связана с более медленным поступлением молока в первые дни жизни и особенностями состава молока. Работу, проведенную совместно с Human Milk Institute при университете, опубликовали в журнале Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

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