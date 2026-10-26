Ученые Женевского университета выяснили, что тонкая глубинная структура мозга — клауструм — участвует в поддержании рабочей памяти у мышей. Как сообщает News-Medical, нейроны клауструма сохраняли след исходной информации в течение десятков секунд, а временное подавление их активности заметно ухудшало результаты животных в тестах.

Эксперименты с запахами и прикосновением

Рабочая память позволяет ненадолго удерживать информацию после того, как исходный стимул уже исчез. Она необходима, в частности, для чтения предложений, поддержания разговора, решения задач и принятия решений.

В рамках исследования мышам сначала давали информацию в виде запаха или тактильного раздражителя. После паузы в несколько секунд животные получали второй стимул и должны были определить, был ли он таким же, как первый, или отличался от него. Для успешного выполнения задачи мышам необходимо было сохранять внутреннее представление об исходном сигнале в период ожидания.

Записи активности нейронов у живых животных показали, что информационный след в клауструме сохранялся на протяжении всей паузы. Активность нейронов менялась со временем, однако данные об идентичности стимула оставались доступными для расшифровки даже спустя 30 секунд.

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Подавление активности снизило результативность

Чтобы проверить, необходим ли клауструм для работы памяти, исследователи временно снижали активность его нейронов. В частности, они применили оптогенетику — метод, позволяющий управлять активностью определенных нейронов с помощью света.

Когда работа нейронов клауструма нарушалась, показатели рабочей памяти у мышей снижались примерно вдвое. Такой результат наблюдали как для обонятельных, так и для тактильных стимулов, независимо от момента вмешательства во время паузы между двумя сигналами. В то же время нарушение активности этой структуры влияло на использование временно сохраненной информации для управления поведением, а не на само восприятие стимула.

Клауструм расположен между островковой корой и полосатым телом и имеет связи почти со всеми участками коры головного мозга. Авторы работы отмечают, что исследование может помочь лучше понять механизмы когнитивных расстройств, при которых нарушается рабочая память, в частности шизофрении и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

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