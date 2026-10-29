Исследователи Массачусетского технологического института испытали систему с крошечными магнитными шариками, имплантированными в мышцы, для более точного отслеживания их движений. В исследовании приняли участие три человека с ампутацией ниже колена. Как сообщает News-Medical, технология может помочь улучшить управление роботизированными протезами.

Как работает магнитное отслеживание

Метод, называемый магнитомикрометрией, предусматривает имплантацию пары магнитов в мышцу. Когда мышца сокращается или растягивается, внешние датчики, расположенные на коже, фиксируют изменение расстояния между магнитами. Это позволяет вычислять длину мышцы и скорость её движения.

Диаметр каждого шарика составляет 3 миллиметра — примерно как кунжутное зерно. Магниты изготовлены из сплава неодима, железа и бора и покрыты золотом и полимером париленом C для биосовместимости. Сигнал можно считывать с глубины до 6 сантиметров от поверхности кожи с помощью специального внешнего сенсора.

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Сравнение с электродами

Участникам имплантировали магниты максимум в четыре мышцы, связанные с голеностопным суставом. В эти же мышцы также имплантировали электроды, что позволило сравнить три способа считывания сигналов: магнитомикрометрию, электромиографию с имплантированными электродами и электромиографию с электродами на поверхности кожи.

Во время экспериментов участники не носили протезы и перемещали курсор на экране с помощью мышечных сигналов. По словам авторов, результаты этой виртуальной задачи свидетельствуют, что магнитный подход может обеспечить более точное и стабильное управление. Исследователи проводят более широкое исследование, чтобы оценить, насколько эффективно люди смогут управлять протезами по данным магнитных имплантов. Работа опубликована в журнале Nature Sensors.

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