У недоношенных детей мозжечок развивается иначе, чем у младенцев, которые оставались в утробе матери до доношенного срока. Это показало исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, сообщает News-Medical. Мозжечок играет важную роль в двигательных функциях, речи и когнитивном развитии.

Меньший объем мозжечка

Самый быстрый этап развития мозжечка приходится на 24–40-ю недели беременности. За этот период его размер увеличивается примерно впятеро, а основные типы нейронов формируют сложные коммуникационные сети. У доношенных детей этот процесс происходит в утробе матери, тогда как у родившихся преждевременно — уже после родов.

Авторы установили, что каждая неделя, проведенная вне утробы до доношенного срока, была связана с уменьшением объема мозжечка примерно на 230 кубических миллиметров. В возрасте от 9 до 36 месяцев меньший объем мозжечка коррелировал с задержками развития двигательных навыков, речи и мышления.

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Как проводили исследование

Ученые объединили многолетние наблюдения с визуализацией мозга и оценкой развития 176 живых младенцев с клеточным анализом доступных образцов мозговой ткани 83 доношенных и недоношенных детей. Для исследования образцов из биобанков, в частности NIH NeuroBioBank, применили пространственную транскриптомику — метод, позволяющий определять активность генов в слоях неповрежденной ткани.

Такой подход позволил сравнить развитие клеток Пуркинье и зернистых клеток мозжечка вне утробы с их развитием при нормальном течении беременности. Исследователи также отметили, что на скорость роста мозжечка могут влиять физиологический стресс, заболевания и отдельные аспекты ухода в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Соавтор исследования Витторио Галло заявил, что оценка и лечение недоношенных детей должны ориентироваться на уровень развития, а не только на хронологический возраст. Авторы указали, что выявленные молекулярные маркеры могут помочь определять риски и точнее выбирать время для нейропротекторных вмешательств.

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