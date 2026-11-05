В Непале 9,9 млн детей подвергаются воздействию нездорового уровня загрязнения воздуха. Еще миллионы детей находятся под угрозой засух, экстремальной жары и оползней, говорится в новом аналитическом документе ЮНИСЕФ, сообщает Kathmandu Post.

Доклад Growing Up in a Climate Hotspot: The Risks Shaping the Lives and Futures of Nepal's Children обобщает национальные и глобальные данные о влиянии изменения климата, загрязнения и стихийных бедствий на здоровье, питание, образование и защиту детей. Согласно его данным, 7,3 млн непальских детей подвержены риску засухи, 5,7 млн — экстремально жарких дней, а 2,9 млн — оползней, вызванных осадками.

Сочетание климатических рисков

Примерно 2,4 млн детей в стране одновременно подвергаются воздействию нескольких климатических угроз высокой интенсивности, что затрудняет их восстановление. В ЮНИСЕФ отметили, что климатические потрясения также усиливают давление на базовые услуги, от которых зависят дети.

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Лишь 47,5% населения Непала имеют доступ к безопасно организованному снабжению питьевой водой. Каждый четвертый ребенок в возрасте до пяти лет имеет задержку роста, а 22% детей живут в многомерной бедности. Климатические потрясения, по оценке организации, также повышают риски детского труда, детских браков, вспышек заболеваний и прерывания обучения.

Призыв учитывать права детей

Наибольшим рискам, по данным ЮНИСЕФ, подвергаются дети из бедных семей, девочки, дети с инвалидностью, представители исторически маргинализированных сообществ, а также жители отдаленных и климатически уязвимых районов.

29 октября правительство Непала на Национальном климатическом саммите одобрило Декларацию о детях, молодежи и климатических действиях. Документ, инициированный на COP25, уже поддержали 78 стран. ЮНИСЕФ призвал интегрировать права и потребности детей в климатическую политику, планы адаптации, стратегии снижения риска бедствий и климатическое финансирование, а также привлекать молодежь к принятию решений.

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