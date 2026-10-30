В Нидерландах европейские исследователи представили персонализированный метаболический показатель, который должен помочь оценивать траекторию здорового старения и риск функционального ухудшения. Над его созданием работала команда, в которую вошли специалисты Медицинского центра Лейденского университета и Института биологии старения имени Макса Планка в Кёльне. Об этом сообщает News-Medical.

Показатель представил на FAPESP Week Netherlands Йорис Делен из Медицинского центра Лейденского университета. Он должен служить общим маркером состояния здоровья в среднем возрасте и помогать раньше выявлять людей с повышенным риском ухудшения физических функций.

Данные 44 тысяч участников

Для разработки первоначальной версии индекса ученые проанализировали образцы крови 44 тысяч добровольцев, за которыми наблюдали в течение нескольких лет в рамках 12 исследований в разных странах Европы. В тестах измеряли более 200 веществ, включая показатели жиров, сахара и воспаления. За время наблюдения среди участников зафиксировали 5,5 тысячи смертей, что позволило определить вещества, связанные с более высоким риском смертности.

Впоследствии инструмент адаптировали для практического применения. Математическую модель скорректировали по данным населения Нидерландов, чтобы формировать индивидуальный результат для каждого пациента. Количество показателей также сократили до 10 маркеров крови, которые врачи уже используют в работе. Шкалу изменили так, чтобы более высокий балл означал лучшее состояние здоровья.

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Связь с риском заболеваний

По словам Делена, новая версия показателя лучше прогнозирует кардиометаболические заболевания, в частности диабет, инфаркт и инсульт. По его оценке, один дополнительный балл по этой шкале соответствует средней задержке появления первого кардиометаболического заболевания на 14 лет.

Индекс также коррелировал с когнитивными функциями, емкостью легких и силой сжатия кисти. В программах изменения образа жизни и силовых тренировок наибольшее улучшение наблюдали у участников с более низким исходным показателем. В этой группе снижались уровни инсулина натощак и триглицеридов, а также улучшался состав тела.

Анализы группы свидетельствуют, что на метаболический показатель примерно на 40% влияет наследственность, а на 60% — образ жизни и факторы окружающей среды. Наиболее негативно среди проанализированных привычек на него влияло курение, тогда как регулярная физическая активность была связана со снижением рисков и лучшими результатами.

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