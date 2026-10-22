В Нигерии 46 человек, контактировавших с пациенткой с подтвержденным заражением вирусом Эбола, внесли в список с запретом на авиаперелеты как минимум на 21 день. Соответствующее поручение дал министр авиации и аэрокосмического развития Фестус Кейамо после обсуждения мер по сдерживанию вспышки с министром-координатором здравоохранения и социального обеспечения Мухаммадом Али Пате.

Кого касается ограничение

В перечень внесли 44 человека, контактировавших с инфицированной женщиной в больнице после появления у нее симптомов, а также двух работников ее домашнего персонала. Как сообщает Premium Times Nigeria, органы здравоохранения пытаются изолировать этих людей и установить, заразились ли они вирусом.

Кейамо поручил Управлению гражданской авиации Нигерии немедленно уведомить об ограничениях все внутренние и международные авиакомпании. Запрет должен не допустить авиапутешествий контактных лиц в период, когда у них могут появиться симптомы болезни.

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Усиленный контроль в аэропортах

Министр также приказал Федеральному управлению аэропортов Нигерии усилить надзор и меры реагирования на Эболу во всех международных аэропортах страны. Среди введенных мер — расширенный медицинский скрининг, измерение температуры, проверка истории поездок пассажиров, цифровые декларации о состоянии здоровья и координация с Нигерийским центром контроля и профилактики заболеваний.

Первый случай Эболы в Нигерии подтвердили на Федеральной столичной территории. Пациентка, прибывшая международным рейсом из Уганды, проходит лечение в изоляции в частной больнице Абуджи. Инкубационный период болезни обычно составляет от двух до 21 дня.

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