В Нигерии правозащитная организация HURIWA призвала Национальную ассамблею отозвать законопроект о создании Совета по регистрации нутрициологов Нигерии. Организация считает, что документ может вытеснить местные знания о питании и создать правовую неопределенность для традиционных практик.

Как сообщает Premium Times Nigeria, законопроект внес член Палаты представителей Чике Окафор. Национальный координатор HURIWA Эммануэль Онвубико заявил, что документ следует отозвать до проведения открытых консультаций с участием специалистов по питанию, носителей традиционных знаний, фермеров, специалистов в области общественного здравоохранения, организаций гражданского общества и общин.

Защита традиционных практик

В HURIWA подчеркнули, что общины Нигерии задолго до появления формальной науки о питании накопили знания о местных продуктах, сезонных рационах, хранении и ферментации пищи, лекарственных растениях, грудном вскармливании и прикорме детей.

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По словам Онвубико, законопроект недостаточно защищает эти практики и не проводит четкой границы между профессиональными услугами нутрициологов, обычными советами в семье и передачей традиционных знаний. Организация не выступает против профессиональных стандартов, научных исследований или регулирования квалифицированных специалистов, но предостерегает от чрезмерно централизованной системы регулирования.

Финансирование и полномочия

HURIWA также призвала усилить прозрачность положений о международном сотрудничестве, признании иностранных квалификаций, одобрении учебных заведений за пределами Нигерии и получении предлагаемым советом грантов, целевых фондов и пожертвований. Организация отдельно назвала статьи 3, 14, 17 и 32 требующими дополнительной проверки, одновременно предостерегая от отождествления иностранного сотрудничества или финансирования с нарушениями.

Ранее против инициативы выступил Совет диетологов Нигерии, выразив обеспокоенность ее влиянием на регулирование профессий, связанных с питанием, и действующие правила диетологической практики.

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