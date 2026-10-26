По данным Premium Times Nigeria, которое ссылается на телеканал ARISE News, индексную пациентку с Эболой эвакуировали из Абуджи, столицы Нигерии, самолетом медицинской эвакуации.

Эвакуация через частный терминал

По информации ARISE News, женщина является женой швейцарского дипломата в Нигерии. Ее эвакуировали ранним утром в понедельник через сектор частной авиации международного аэропорта имени Ннамди Азикиве в Абудже.

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Съемочная группа телеканала, как утверждается, видела колонну машин скорой помощи и дипломатических автомобилей, прибывшую в аэропорт. После этого самолет медицинской эвакуации с пациенткой вылетел из аэропорта.

Ожидаемое сообщение властей

ARISE News также сообщил, что федеральное правительство Нигерии, как ожидалось, объявит об эвакуации после того, как самолет покинет воздушное пространство страны. В сообщении не названы пункт назначения борта и информация о состоянии пациентки.

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