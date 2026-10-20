В Нигерии подтвердили первый известный случай заражения с начала нынешней вспышки Эболы. Вирус выявили у женщины, которая недавно прибыла международным рейсом из Уганды в столицу страны Абуджу, сообщает Deutsche Welle.

Подробности случая в Абудже

Министр здравоохранения Нигерии Мухаммад Али Пате заявил, что симптомы у пациентки появились 7 октября. 11 октября ее госпитализировали в частную больницу в Абудже, где после тестирования диагностировали Эболу.

По словам министра, органы здравоохранения уже отслеживают 44 человека, контактировавших с пациенткой. Он отметил, что власти принимают все возможные меры для локализации случая и установления ее контактов.

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Вспышка в регионе

Нынешняя вспышка, по данным издания, вероятно, началась на востоке Демократической Республики Конго вблизи границы с Угандой. Подавляющее большинство подтвержденных случаев по-прежнему приходится на восточные провинции ДР Конго.

Уганда ранее в этом году сообщала о 20 случаях заражения и двух смертях. В конце августа Всемирная организация здравоохранения объявила страну свободной от Эболы после 42 дней без подтвержденных случаев. В Кении в этом месяце зафиксировали девять случаев, которые, по оценке чиновников, связаны с одним первичным пациентом.

Текущую вспышку связывают с возбудителем вида Bundibugyo ebolavirus. Она уже привела к более чем 9 тысячам подтвержденных случаев и более чем 4,3 тысячи смертей. Вспышку объявили в мае этого года; она стала второй по масштабу и самой быстро распространяющейся среди зафиксированных.

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