В Германии опрос 539 человек с синдромом Линча показал, что лишь 6,9% респондентов применяли ацетилсалициловую кислоту, или аспирин, для профилактики рака. В целом на момент опроса препарат принимали 10,4% участников. Результаты исследования LYNX, проведенного с участием специалистов Университетской клиники Бонна, Боннского университета, Интегрированного онкологического центра Бонна и организации SemiColon, были опубликованы в формате письма в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology, сообщает News-Medical.

Разрыв между исследованиями и практикой

Синдром Линча является наследственной предрасположенностью, которая существенно повышает риск колоректального и других видов рака. Предыдущее исследование CAPP2 показало, что ежедневное применение ацетилсалициловой кислоты может снижать долгосрочный риск колоректального рака в этой группе. В CAPP2 изучали дозу 600 миллиграммов в сутки.

Международное исследование CaPP3 предполагает, что 100 миллиграммов препарата ежедневно могут иметь сходный профиль профилактики рака и при этом вызывать меньше побочных эффектов, в частности кровотечений. В то же время авторы отметили, что статистические критерии формальной эквивалентности результатов двух исследований не были достигнуты во всех анализах, поэтому эти данные следует интерпретировать с осторожностью.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Осведомленность и применение

Опрос проводился в Германии с декабря 2025 года по февраль 2026 года, еще до публикации результатов CaPP3. Около 97% участников знали о специальных рекомендациях по скринингу, а почти все регулярно проходили колоноскопию. Среди названных причин низкого применения аспирина были недостаточная информированность об этом подходе, опасения по поводу побочных эффектов и неуверенность в научных доказательствах.

В то же время участники продемонстрировали интерес к новым методам профилактики. Примерно три четверти опрошенных могли бы рассмотреть участие в исследовании профилактической мРНК-вакцины против рака, а после получения дополнительной информации этот показатель вырос примерно до 80%. Более 92% заявили, что хотели бы получить такую вакцину в случае ее будущего одобрения. Авторы подчеркнули необходимость раннего, понятного и структурированного информирования пациентов, а также индивидуальной оценки пользы и рисков.

Читай нас в