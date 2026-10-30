Молекулярный биолог Дэвид Вильчез из Кёльнского университета в Германии и его коллеги описали механизм, который, согласно исследованию, способствует продлению жизни нематод Caenorhabditis elegans при умеренном холоде. Как сообщает ScienceAlert, ключевую роль в этом процессе играет метаболит дигидробиоптерин, или BH2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Сигнал из мышечной ткани

В экспериментах нематод содержали при температуре 15 °C — в таких условиях продолжительность их жизни увеличивается. Холод усиливал выработку фермента CAT-4, преимущественно в мышцах червей. Это, в свою очередь, стимулировало образование BH2, который синтезировался, накапливался и высвобождался мышечной тканью.

Затем BH2 переносился в другие ткани, где преобразовывался в тетрагидробиоптерин, или BH4. Эта биоактивная молекула позволяла ферменту PAH-1 синтезировать аминокислоту тирозин. Когда ученые нарушали этот путь, преимущества холода для продолжительности жизни червей уменьшались. Это указывает на то, что эффект более низкой температуры не сводится только к замедлению метаболизма, а частично связан с активной биологической реакцией.

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Опыты на клеточных моделях

Исследователи также установили, что этот путь поддерживает протеостаз — способность клеток сохранять белки в нормальном состоянии. В модели болезни Хантингтона на нематодах он подавлял агрегацию вредных белков.

Генетическое повышение уровня CAT-4 в мышцах червей продлевало их жизнь даже при обычной или более высокой температуре. В отдельных экспериментах на человеческих клетках добавление BH2 уменьшало накопление аномальных белков, связанных с болезнью Хантингтона и боковым амиотрофическим склерозом. Добавление BH2 и тирозина также снижало признаки запрограммированной гибели моторных нейронов с мутацией, связанной с боковым амиотрофическим склерозом.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены только в экспериментах на нематодах и человеческих клетках. Для возможного безопасного применения этих выводов у людей необходимы дальнейшие исследования.

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