Исследователи из NYU Langone Health в Нью-Йорке сообщили, что жидкостная биопсия — анализ крови на циркулирующую опухолевую ДНК — способна выявлять признаки минимальной остаточной болезни и прогнозировать риск рецидива рака легких на ранней стадии. Как сообщает News-Medical, положительный результат такого теста фиксировал микроскопические следы опухоли за несколько месяцев до того, как новообразование становилось заметным при визуализационных исследованиях.

Мониторинг опухолевой ДНК

Исследование посвящено аденокарциноме легких стадии IA. Авторы проводили серийные заборы крови на разных этапах лечения и отслеживали уровень циркулирующей опухолевой ДНК (ctDNA), которую опухолевые клетки выделяют в кровоток.

Для анализа применили технологию жидкостной биопсии на основе полногеномного секвенирования. Положительный тест на опухолевую ДНК исследователи рассматривают как чувствительный маркер минимальной остаточной болезни. В то же время, по их данным, отрицательный результат имел сильную связь со стойкой ремиссией.

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Возможное значение для лечения

Немелкоклеточный рак легких является наиболее распространенным типом рака легких. Небольшие опухоли на I–II стадиях обычно удаляют хирургически, однако даже на I стадии частота рецидивов составляет от 5% до 19%. В настоящее время стандартом дальнейшего наблюдения являются визуализационные обследования.

По мнению авторов, анализ ctDNA может помочь раньше выделять пациентов с высоким или низким риском возвращения болезни. При наличии в крови признаков остаточной опухоли результаты теста потенциально могут быть полезны для выбора послеоперационного лечения, а при отрицательном результате — для предотвращения чрезмерного лечения и его токсичности. Результаты опубликовали в журнале The Journal of Molecular Diagnostics.

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