Исследователи Школы медицины Икана при Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что поведенческая терапия Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE), применявшаяся вместе с медикаментозным лечением, была связана с изменениями активности мозга и более значительным снижением тяги к опиоидам у людей с расстройством, связанным с употреблением опиоидов. О результатах рандомизированного клинического исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 86 пациентов учреждения длительного стационарного лечения Samaritan Daytop Village в Нью-Йорке. Все они получали метадон или бупренорфин. Участников случайным образом распределили на две группы: одна в течение восьми недель проходила MORE, другая — психообразовательную поддерживающую терапию такого же формата и продолжительности.

MORE сочетает практики осознанности, когнитивную переоценку триггеров — изменение их интерпретации и реакции на них — и сосредоточение на позитивных повседневных переживаниях. Цель такого подхода заключается в ослаблении воздействия стимулов, связанных с употреблением наркотиков, и усилении реакции на естественные вознаграждения.

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Что показала МРТ

До и после курса участникам проводили функциональную магнитно-резонансную томографию. Исследователи оценивали реакции мозга на изображения, связанные с наркотиками, естественные вознаграждения и сцены из фильма «На игле». В группе MORE во время попыток переосмыслить изображения, связанные с наркотиками, зафиксировали меньшую связанную с ними активность в латеральной префронтальной коре, чем в группе сравнения.

Участники группы MORE, у которых наблюдались более значительные изменения реакций префронтальной коры на такие стимулы и более высокая активность вентромедиальной префронтальной коры при восприятии положительных изображений еды, сообщали о более существенном снижении тяги. Примерно через четыре месяца после завершения лечения в группе MORE также выявили больший рост продолжительности воздержания от опиоидов, чем в группе сравнения.

Авторы подчеркивают, что MORE исследовали как дополнение, а не замену медикаментов для лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов. Для проверки результатов в других условиях лечения необходимы более масштабные исследования с более разнообразным составом участников.

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