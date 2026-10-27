В Норвегии рандомизированное контролируемое исследование CARBFUNC с участием 193 взрослых с ожирением показало, что рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием углеводов не вызвал повышения аполипопротеина B (apoB). Этот белок содержится в частицах, транспортирующих холестерин в крови, и используется для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает News-Medical.

Три рациона на два года

Участников из района Бергена случайным образом распределили на три группы и наблюдали до двух лет. Одна группа соблюдала рацион с высоким содержанием общего и насыщенного жира, при этом доля углеводов составляла менее 10% энергетической ценности рациона. В двух других группах питание в большей степени соответствовало диетическим рекомендациям, а углеводы поступали из рафинированных или минимально рафинированных продуктов.

В высокожировом рационе около трети энергии поступало из насыщенных жиров, тогда как обычно рекомендуемый показатель составляет менее одной десятой. Все три рациона имели одинаковое содержание белка, предусматривали около 1–2% энергии из добавленного сахара и рекомендацию употреблять 500 граммов овощей в день. Суточная калорийность составляла примерно 2500 ккал для мужчин и 2000 ккал для женщин.

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Изменения показателей крови

В группе с низким содержанием углеводов уровень LDL-холестерина вырос на 5–10%. Исследователи связали это преимущественно с увеличением более крупных и менее плотных частиц LDL; количество малых плотных частиц существенно не изменилось. В то же время триглицериды в этой группе снизились на 20–35%, а уровень HDL-холестерина вырос на 5–18%, тогда как в группах с большей долей углеводов эти показатели оставались относительно стабильными.

В начале исследования и через 12 месяцев участникам провели компьютерную томографию для оценки кальциевых отложений в коронарных артериях. Исследователи не зафиксировали выраженного роста этих отложений в группе с высоким потреблением насыщенных жиров и не выявили различий между группами. Авторы подчеркнули, что умеренное повышение LDL-холестерина нельзя автоматически считать неважным и что для оценки долгосрочных последствий такого питания необходимы дальнейшие исследования.

Результаты вторичного анализа CARBFUNC были опубликованы 24 октября в журнале eBioMedicine. Работу возглавил профессор Саймон Данкел с кафедры клинических наук Университета Бергена, первой авторкой стала докторантка Катрин Лоддервик.

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