В Норвегии исследователи выявили связь между употреблением одной-двух чашек кофе в день и более низким оценочным риском повторной венозной тромбоэмболии после первого такого эпизода. Как сообщает News-Medical, в исследовании приняли участие 2071 человек с впервые диагностированной симптомной венозной тромбоэмболией.

Результаты наблюдения

За медианный период наблюдения продолжительностью 2,8 года у участников зарегистрировали 310 повторных случаев венозной тромбоэмболии. Люди, которые до первого эпизода сообщали о ежедневном употреблении одной-двух чашек кофе, имели на 51% более низкий оценочный риск рецидива по сравнению с теми, кто не пил кофе. Эта связь сохранялась после учета индекса массы тела, курения и сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время с увеличением количества кофе оценки не демонстрировали последовательного дальнейшего снижения риска. Для участников, которые пили более двух чашек в день, оценки также были ниже, однако статистически значимой связи исследователи не установили. Общее сравнение всех любителей кофе с людьми, которые его не употребляли, также не дало статистически значимого результата.

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Различия по типу первого эпизода

Наиболее выраженную ассоциацию зафиксировали среди пациентов, у которых первая венозная тромбоэмболия была спровоцированной — то есть связанной, в частности, с операцией, травмой, острым заболеванием, раком или обездвиженностью. В группе, употреблявшей одну-две чашки кофе ежедневно, оценочный риск повторного эпизода был на 67% ниже, чем у тех, кто не пил кофе.

Для неспровоцированной венозной тромбоэмболии четкой связи между потреблением кофе и повторным случаем не установили. Венозная тромбоэмболия включает тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что кофе предотвращает повторное образование тромбов. Данные о потреблении кофе участники сообщали до первого эпизода, а изменения привычек в ходе последующего наблюдения не оценивались. Кроме того, группа людей, не пивших кофе, насчитывала всего 140 участников, а информации о длительности антикоагулянтного лечения не было.

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