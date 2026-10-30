Исследователи Норвежского университета науки и технологий и Норвежского центра исследований головной боли протестировали модель искусственного интеллекта для прогнозирования головной боли и усталости у людей со стойкими симптомами после сотрясения мозга. Как сообщает News-Medical, модель прогнозировала умеренную или сильную головную боль в течение следующих 24 часов с умеренной или хорошей точностью.

Данные 20 участников

В исследовании, проведенном в отделении реабилитации больницы Святого Олафа, приняли участие 20 человек со стойкими симптомами после сотрясения мозга. В течение 28 дней они ежедневно записывали свои симптомы и проходили измерения частоты сердечных сокращений, температуры кожи и напряжения трапециевидной мышцы.

На основе этих данных ученые сравнили фундаментальную модель машинного обучения с более традиционной моделью. Фундаментальная модель показала лучшие результаты в прогнозировании дней с умеренной или сильной головной болью. Затем исследователи использовали ее, чтобы оценить возможность предсказывать дни, когда участники будут испытывать усталость.

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Необходимы дальнейшие исследования

Исследователи отмечают, что симптомы следующего дня у части людей со стойкими постконтузионными проявлениями могут следовать закономерностям, которые ИИ способен выявить при длительных физиологических наблюдениях. В перспективе такие данные могут использоваться в приложениях или смарт-часах, чтобы предупреждать человека о возможном приближении головной боли или усталости.

В то же время работа является методологическим доказательством осуществимости подхода, а не готовым клиническим инструментом. Ученые планируют весной 2027 года начать новое исследование с обновленным приложением и привлечь не менее 200 человек со стойкими симптомами после сотрясения мозга. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Head Trauma Rehabilitation.

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