В провинции Квазулу-Натал в ЮАР десятки молодых врачей после интернатуры и обязательной службы в общинах не могут найти работу в государственных больницах и клиниках. В то же время медики, уже работающие в государственном секторе, сообщают о нехватке персонала, больших очередях пациентов и незаполненных вакансиях. Об этом сообщает Daily Maverick.

Вакансии остаются замороженными

Врач Тхолумуса Сибия, получивший диплом в 2022 году, прошёл двухлетнюю интернатуру в больнице Нгвелезана и службу в больнице Мангузы, однако с октября прошлого года не смог найти должность в государственной системе здравоохранения. Он работает во временных сменах в частных медицинских учреждениях без постоянного контракта.

По оценке Сибии, только в Квазулу-Натал работу ищут более 100 недавно квалифицированных врачей, тогда как другие медики называют цифру, близкую к 200. Врач Раиса Катрада заявила, что отправляла резюме частным врачам и больницам и подавалась на все доступные временные вакансии. По её словам, некоторые врачи ждут трудоустройства до трёх лет.

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Нехватка средств и дефицит кадров

Сотрудники государственных больниц рассказали изданию, что должности не заполняются после увольнения работников из-за сокращения бюджета. В отчёте омбудсмена по вопросам здравоохранения ЮАР также упомянуты системные проблемы в медицинских учреждениях Квазулу-Натал: постоянная нехватка кадров, замороженные вакансии, растущая нагрузка, дефицит оборудования и расходных материалов.

Согласно парламентскому ответу за 2025 год, в провинции приходилось приблизительно 0,38 врача на 1 тысячу населения. В годовом отчёте департамента здравоохранения Квазулу-Натал за 2025–2026 годы указано, что бюджетные сокращения существенно ограничили возможность заполнения критически важных вакансий врачей, медсестёр и других работников.

17 июня безработные врачи протестовали возле здания провинциального департамента здравоохранения в Питермарицбурге. Они требовали объявить все вакантные должности врачей и разработать долгосрочный план трудоустройства. В письменном ответе департамент заявил, что не все вакансии могут быть заполнены из-за нехватки финансирования на 2026–2027 финансовый год. После встречи с представителями врачей ведомство, по словам Сибии, сначала пообещало найти 20 должностей, а затем увеличило количество открытых позиций до 50.

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