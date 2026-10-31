В ЮАР рандомизированное исследование с участием 40 пациентов с тяжелым отравлением фосфорорганическими соединениями показало, что гемосорбция сократила медианную продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии с 17 до 10 дней. О результатах обзора современных методов экстракорпорального очищения крови при отравлениях сообщает News-Medical.

В исследовании участвовали пациенты, нуждавшиеся в инвазивной искусственной вентиляции легких. В дополнение к стандартному лечению участникам группы гемосорбции проводили два шестичасовых цикла процедуры с картриджем Jafron HA 230 с интервалом 12–18 часов.

Результаты исследования

В группе гемосорбции также зафиксировали меньшую продолжительность искусственной вентиляции легких, более низкую дозу и меньшую продолжительность применения атропина. Число тяжелых осложнений, в том числе смертей, было статистически ниже. При этом существенных различий в показателях тромбоцитов, кровотечениях или потребности в переливании крови не выявили.

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Авторы обзора также привели ретроспективное исследование 24 пациентов с отравлением блокаторами кальциевых каналов и шоком. В группе гемосорбции, несмотря на более тяжелое исходное состояние пациентов, среднее артериальное давление в первые 48 часов улучшалось больше. Время до снижения уровня лактата составило 14 часов против четырех часов в группе стандартного лечения.

Ограничения доказательств

Гемосорбция — это экстракорпоральный метод очищения крови, при котором вещества адсорбируются на полимерном сорбенте. Такой подход может быть пригоден для липофильных веществ, которые в значительной степени связываются с белками и имеют большой объем распределения. Несколько циклов процедуры могут дать токсину время перейти из тканей обратно в кровь для дальнейшего удаления.

Метаанализ 2022 года, охвативший 11 китайских исследований и 811 пациентов с острым тяжелым отравлением фосфорорганическими соединениями, связал сочетание гемоперфузии и гемофильтрации со снижением смертности. В то же время авторы указали на низкое методологическое качество этих работ. В обзоре отмечается, что только одно рандомизированное исследование соответствовало стандартам отчетности CONSORT, а результаты других работ трудно сопоставлять из-за разных токсинов, картриджей и протоколов лечения.

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