В ЮАР детский онколог Лизл дю Плесси ушла из государственной больницы Robert Mangaliso Sobukwe в Кимберли после восьми лет работы. Она была первым и единственным специалистом по детской онкологии в государственном секторе Северо-Капской провинции. В феврале врач вернулась в Преторию и начала работать в частном секторе, сообщает Daily Maverick.

По словам дю Плесси, решение стало следствием постепенного истощения из-за сбоев в работе медучреждения, а не одного отдельного случая. Она рассказала, что медики сами относили образцы крови в лабораторию, чтобы они не потерялись и были обработаны вовремя. Врач также заявила, что штат ремонтной службы больницы сократился примерно с 40–50 сотрудников до двух-трех.

Отделение детской онкологии

В 2018 году дю Плесси создала в больнице отделение детской онкологии на семь коек: четыре отдельные палаты и палату на трех пациентов. Благотворительная организация Reach for a Dream оформила помещения и переоборудовала соседнюю кладовую в игровую зону.

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Из-за больших расстояний в крупнейшей по площади провинции ЮАР пациентам часто приходилось ехать в Кимберли издалека и оставаться там между циклами химиотерапии. Дю Плесси старалась размещать в отделении также опекунов детей. Она сказала, что не смогла сформировать полноценную команду для лечения детей: в частности, самостоятельно осваивала работу инфузионных насосов для введения химиотерапии, хотя обычно это задача медсестер.

Дефицит специалистов и перебои в лечении

На момент публикации Spotlight и Daily Maverick сообщали, что, по их информации, в государственном секторе всей Северо-Капской провинции работал один онколог. Он базировался в больнице Robert Mangaliso Sobukwe и также отвечал за онкологическую клинику JF «Boeboe» van Wyk в Спрингбоке, расположенном в 776 км. Департамент здравоохранения Северо-Капской провинции не ответил на запросы журналистов до выхода материала.

Донелла Харрис, мать 14-летнего пациента с редкой саркомой кости, рассказала, что после отъезда дю Плесси ее сына перевели во взрослое отделение. По ее словам, из-за нехватки препаратов для химиотерапии ребенок в течение месяца не получал лечения, хотя они еженедельно преодолевали около 400 км из Карнарвона в Кимберли. Координатор Cancer Association of South Africa Джеральдин Фармер также заявила, что пациенты из региона иногда приезжают в Кимберли после ночной дороги, но не получают лечения или информации о его доступности.

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