В ЮАР конфиденциальная инициатива, которую поддерживает президент Сирил Рамафоса, направлена на преодоление тупика в вопросе всеобщего здравоохранения. TimesLIVE сообщил, что одновременно она нацелена на решение проблем с оказанием медицинских услуг.

Поиск общей позиции

Издание характеризует это как попытку найти общую позицию между соперниками в сфере здравоохранения. Центральным предметом разногласий является система всеобщего медицинского обеспечения.

Инициатива должна объединить поиск компромисса по такой системе с реагированием на проблемы в работе медицинских служб.

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Медико-правовые претензии

Отдельно в подписи к фото TimesLIVE отметил, что провинциальные департаменты здравоохранения ЮАР не выполнили цель по сокращению медико-правовых претензий более чем на 32 млрд рандов. Этот показатель приведен рядом с сообщением о проблемах с оказанием медицинских услуг.

Автором материала указан Крис Бейтман.

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