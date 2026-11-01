В пяти федеральных землях Германии запасы крови упали ниже критической отметки. Служба донорства крови Немецкого Красного Креста, отвечающая за Тюрингию, Саксонию-Анхальт, Мекленбург — Переднюю Померанию, Нижнюю Саксонию и Бремен, сообщила, что в резерве осталось менее 10 тысяч единиц крови, передает Der Spiegel.

Возможен перенос плановых операций

При таком уровне запасов больницы могут получать кровь только с ограничениями. Экстренная помощь, по данным службы, по-прежнему будет обеспечиваться, однако плановые операции могут перенести.

В Немецком Красном Кресте опасаются дальнейшего ухудшения ситуации в ноябре и декабре, когда начинается сезон простуд. После инфекции донорам необходимо ждать не менее недели, а после заболевания с температурой — четыре недели. Для пополнения запасов на всей территории обслуживания ежедневно необходимо около 3 тысяч донаций.

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Больше всего не хватает трех групп крови

Наиболее дефицитными являются группы крови O положительная, O отрицательная и B отрицательная. Кое-где их запасов хватает только на два дня. Кровь группы O отрицательная особенно важна для оказания помощи в экстренных случаях, поскольку ее можно применять независимо от группы крови реципиента.

Напряженная ситуация сложилась еще летом: во время июньской жары, когда температура превышала 40 градусов, многие люди не приходили сдавать кровь. Каждую донацию разделяют на эритроциты, тромбоциты и плазму, поэтому она может помочь до трем людям. В то же время тромбоциты хранятся только четыре дня и, в частности, нужны пациентам во время химиотерапии.

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