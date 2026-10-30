Исследование с участием 4 279 взрослых в Южной Корее выявило связь между более частым потреблением рыбы и более высокими концентрациями стойких химических загрязнителей в крови. Как сообщает News-Medical, ученые проанализировали данные пятого цикла Корейского национального исследования здоровья окружающей среды, проведенного в 2021–2023 годах.

Различия между видами морепродуктов

Участники сообщали, как часто они употребляли шесть категорий морепродуктов: морские водоросли, ракообразных, моллюсков, крупных хищных рыб, рыбу и другие морские продукты, в том числе кальмаров и морских огурцов. Медианное потребление морепродуктов составляло около 14 порций в месяц.

С каждым удвоением потребления рыбы концентрации PFAS в сыворотке крови были на 4,4–14,1% выше, уровень ртути в крови — на 13,2% выше, а концентрации шести из семи измеренных полихлорированных бифенилов — на 4,8–13% выше. Для моллюсков удвоение потребления связали с более высоким уровнем PFOA на 9,4%, а PFOS и PFNA — на 5,9%.

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Потребление других морских продуктов ассоциировалось с увеличением уровня ртути на 6% при каждом удвоении частоты. Для ракообразных, морских водорослей и крупных хищных рыб исследователи не установили независимых положительных связей с измеренными загрязнителями. В то же время только 3,1% участников ели крупных хищных рыб как минимум раз в неделю, что ограничивает интерпретацию этого результата.

Показатели здоровья печени

В подвыборке из 1 564 человек определяли уровни 16 загрязнителей: пяти PFAS, семи полихлорированных бифенилов и четырех хлорорганических пестицидов. Одновременное повышение уровней всех 16 веществ на один квартиль в статистической модели было связано с ростом уровня гамма-глутамилтрансферазы на 0,9% и увеличением индекса жировой болезни печени на 0,15 пункта.

Повышение суммарного уровня PFAS на один квартиль ассоциировалось с ростом гамма-глутамилтрансферазы на 2,8%, а полихлорированных бифенилов — на 1,2%. В то же время в целом потребление рыбы не имело статистически значимой связи с этим ферментом. Анализ указал на непрямую положительную связь через PFAS, однако исследование не позволяет установить причинно-следственную связь. Авторы также отметили, что участники самостоятельно сообщали о частоте потребления, а конкретные виды рыб не определялись.

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