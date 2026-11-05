В Южной Корее команда ученых во главе с профессором Джи-Уном Чхве из Института науки и технологий Тэгу Кёнбук (DGIST) разработала технологию NONOS на основе глубокого обучения. Она предназначена для отделения ритмических компонентов сигналов мозга от фоновой активности с высоким временным разрешением, сообщает News-Medical.

Как работает NONOS

Электрические сигналы мозга содержат регулярные колебания, или ритмы, и непериодические фоновые компоненты. По данным исследователей, у пациентов с болезнью Паркинсона чрезмерно усиливаются бета-ритмы. Это связывают с замедлением движений, а силу таких ритмов используют как показатель для оценки эффективности лечения.

Обычные методы фильтрации могут ошибочно воспринимать изменения фоновых сигналов как изменение силы бета-ритмов. Другие подходы анализируют данные в фиксированных временных окнах, поэтому способны пропускать кратковременные изменения. NONOS обучили выделять фоновые составляющие по характерной зависимости их мощности от частоты. После вычитания фоновой активности из исходного сигнала можно анализировать ритмические компоненты без потери временного разрешения.

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Результаты тестирования

Во время анализа сигналов мозга пациентов с болезнью Паркинсона показатель прогнозирования того, какой ногой человек сделает следующий шаг, по данным команды, достиг 0,98. Для традиционных методов этот показатель составлял от 0,54 до 0,79, причем значения, более близкие к единице, означают более высокую точность.

В экспериментах на мышах с моделью болезни Паркинсона NONOS был единственным методом, который чувствительно зафиксировал быстрое снижение силы бета-волн после глубокой стимуляции мозга. Профессор Джи-Ун Чхве отметил, что при снижении вычислительных потребностей технологию можно будет адаптировать для работы в реальном времени в имплантированных мозговых устройствах, чтобы повысить точность персонализированной глубокой стимуляции мозга.

В работе также участвовали ученые из Национального технологического института Кумох, Университета Кореи и Корейского института исследования мозга. Результаты опубликовали в журнале NeuroImage.

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