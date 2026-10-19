В Польше Главная санитарная инспекция (GIS) предупредила об обнаружении бактерии Listeria monocytogenes в партии салями и призвала не употреблять продукцию, указанную в сообщении. Употребление таких изделий может быть связано с риском листериоза, сообщает RMF24.

Бактерию обнаружили в трех образцах

Бактерию обнаружили во время официальной проверки Ветеринарной инспекции. Ее наличие подтвердили в трех из пяти исследованных образцов продукта Salami musli весом 250 граммов.

Какие продукты отзывают

Предупреждение распространяется на три вида салями производителя Bell Polska Sp. z o.o. из Неполомице: Salami musli 250 г, Salami z pieprzem 250 г и Salami meksykańskie 250 г. Все они имеют номер партии 11061. Срок годности Salami musli — до 3 января 2027 года, а двух других изделий — до 1 января 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Производитель начал изъятие продукции

Производитель начал изъятие указанной партии из продажи и выясняет источник загрязнения. Районный ветеринарный врач в Величке также начал производство на предприятии.

GIS рекомендует не употреблять продукты с указанным номером партии. Людям, которые уже ели это салями и заметили тревожные симптомы, советуют обратиться к врачу. Листериоз может вызывать прежде всего расстройства пищеварительной системы.

Читай нас в