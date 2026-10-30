В России зафиксирована вспышка мышиной лихорадки, к врачам обратились 1,5 тысячи человек

В различных регионах России зафиксирована вспышка мышиной лихорадки. За медицинской помощью уже обратились около 1,5 тысячи человек.

Случаи заражения выявлены в Нижегородской области, Татарстане, Башкирии, Удмуртии и Саратовской области. Всего такой диагноз был поставлен 1512 пациентам.

Вспышка мышиной лихорадки пришлась на осень – в это время года грызуны мигрируют с полей ближе к человеческим жилищам в поисках тепла. Медики пояснили, что заразиться болезнью можно во время уборки листьев на дачах и даже в городах. Там можно обнаружить следы жизни мышей, например их слюну или кал. Лихорадка передается человеку воздушно-капельным или непосредственно контактным путем.

Симптомами заболевания являются высокая температура, боли в мышцах, пояснице, животе и голове. Кроме того, появляются странные покраснения на лице и в верхней части тела.

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