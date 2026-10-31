В журнале Science Advances опубликовано исследование, основанное на базе данных о 25 419 обращениях на Psychedelic Support Line организации Fireside Project. Как сообщает News-Medical, взаимодействия происходили с апреля 2021 года по февраль 2026 года при участии 220 обученных консультантов взаимной поддержки. Авторы также проанализировали 2777 опросов об удовлетворенности после обращения.

По оценке авторов, это крупнейший собранный массив данных о взаимодействиях в рамках поддержки людей с психоделическим опытом. База содержит структурированную информацию об употребленных веществах, дистрессе, социальном окружении, причинах обращения и методах поддержки. Демографические данные добавляли только тогда, когда их сообщали добровольно. В массив также вошли тысячи ответов с открытыми комментариями.

Какие вещества упоминали чаще всего

Псилоцибин упоминали в 59,9% обращений, для которых была закодирована информация о веществе. На каннабис приходилось 12,8% таких контактов; в этой группе зафиксировали самый высокий совокупный уровень дистресса. В то же время авторы связали это прежде всего с тем, что люди после употребления каннабиса чаще обращались на линию, все еще находясь в состоянии опьянения.

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После сравнения однотипных обращений статистически значимой разницы в уровнях дистресса между основными веществами не выявили. Согласно исследованию, обращение за помощью во время опыта или после него было более сильным предиктором дистресса, чем название указанного вещества. Авторы отметили, что это может иметь значение для подготовки работников кризисной поддержки и программ снижения вреда.

Сообщения о возможных злоупотреблениях

В 43 взаимодействиях сообщения классифицировали как касающиеся возможных злоупотреблений со стороны фасилитаторов. Такие заявления непропорционально чаще были связаны с церемониальными практиками и растительными психоактивными веществами. В Fireside Project подчеркнули, что организация не проводила независимого расследования и не проверяла отдельные сообщения.

Исследователи предупредили, что база охватывает только людей, которые сами решили обратиться на линию поддержки. Поэтому она не является репрезентативной выборкой всех людей, употребляющих психоделики или каннабис, а показатели дистресса нельзя трактовать как оценку рисков для всего населения. Авторы планируют сделать обезличенные данные и код анализа доступными для научного использования.

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