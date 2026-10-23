В Вашингтонском университете в Сент-Луисе описали базу данных Knight Alzheimer Research Imaging (KARI), содержащую 6217 нейровизуализационных исследований 1645 человек в возрасте от 42 до 97 лет. Ресурс охватывает здоровое старение, доклиническую и симптоматическую болезнь Альцгеймера. Как сообщает News-Medical, описание базы опубликовано в журнале Nature Communications.

Длительное наблюдение

Более 800 участников проходили обследования неоднократно, а за некоторыми из них наблюдали более 15 лет. В KARI вошли структурная, функциональная и диффузионная МРТ, а также позитронно-эмиссионная томография для оценки накопления амилоида и тау-белка.

Данные дополняют клинические и когнитивные оценки, генетическая информация, жидкостные биомаркеры и демографические сведения. Квалифицированные исследователи могут получить как необработанные изображения, так и обработанные показатели, в том числе анатомические сегментации и количественные биомаркеры.

Массивы визуализации

МРТ-исследования провели в ходе 3385 сеансов с участием 1571 человека. Амилоидная ПЭТ включает 2684 сканирования 1370 участников, а тау-ПЭТ — 1113 сканирований 826 участников. Все три вида визуализации — МРТ, амилоидную и тау-ПЭТ — прошли 792 человека.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

У большинства участников не было клинически определённых когнитивных нарушений. Клинические оценки по шкале Clinical Dementia Rating были доступны для 1643 человек в пределах двух лет от даты сканирования: у 1120 максимальный балл составлял 0, что соответствует отсутствию нарушений, у 362 он достигал 0,5, у 150 — 1, а у 11 — 2.

Связь с когнитивным состоянием

Авторы установили, что большая толщина коры головного мозга в областях, чувствительных к болезни Альцгеймера, связана с лучшими результатами когнитивных тестов. В то же время более высокие уровни амилоида и тау-белка на ПЭТ были связаны с худшими когнитивными показателями. Эти связи сохранялись после учёта возраста, образования, пола и носительства варианта APOE ε4.

Исследователи отметили, что данные собирали в течение многих лет на разных сканерах, с разной напряжённостью магнитного поля и разными ПЭТ-трассерами. Кроме того, участники преимущественно имеют высокий уровень образования и в основном являются белыми, что ограничивает возможность распространения результатов на более широкие группы населения.

Читай нас в