Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк в США сообщил о смерти ребенка в округе Льюис, которую связывают с текущей вспышкой кори. Это первый известный в штате случай смерти, ассоциированной с корью, за более чем 30 лет.

Об этом сообщает Jerusalem Post. В прошлом месяце губернатор штата Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения кори в районах штата Нью-Йорк и соседних штатах.

Вакцинация и расследование случаев

Департамент здравоохранения предложил округу Льюис ресурсы для информирования сообщества и поддержки местных мер по вакцинации. Чиновники штата также сотрудничают с окружными департаментами здравоохранения и местными партнерами, чтобы обеспечить вакцинацию против кори, паротита и краснухи непривитым людям, обращающимся за вакцинацией, а также расследовать зарегистрированные случаи заболевания.

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По состоянию на 24 октября в штате Нью-Йорк в этом году зафиксировали 178 случаев кори: 170 за пределами Нью-Йорка и восемь в самом городе Нью-Йорк.

Данные о смертности в США

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в этом году три смерти, связанные с корью, не назвав штаты, где они произошли. В то же время Пенсильвания, которую издание называет эпицентром нынешней вспышки, сообщила о 1433 подтвержденных случаях и пяти смертях, ассоциированных с корью. Jerusalem Post отмечает, что расхождение в цифрах возникло после изменения CDC подхода к учету смертности от кори.

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