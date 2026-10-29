В Швейцарии команда учёных разработала нанопигмент, предназначенный для высокоразрешающей визуализации сложных структур мозга. Материал работает в ближнем инфракрасном диапазоне и может стать контрастным агентом для медицинских исследований, сообщает News-Medical.

Вдохновение древнеегипетским пигментом

Разработкой занималась группа под руководством Роберта Нисслера и Инге Геррманн из лаборатории Nanomaterials in Health исследовательского центра Empa в Санкт-Галлене. В работе также участвовали ETH Zurich, университетская больница Бальгрист и Цюрихский университет.

За основу исследователи взяли свойства египетской синей — медьсодержащего материала, который считают одним из самых ранних искусственно созданных красителей в истории человечества. Более 4,5 тысячи лет назад его применяли для настенных росписей, керамики и египетских статуй. При освещении ближним инфракрасным светом этот материал способен флуоресцировать и излучать свет.

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Производство нанослоёв

Чтобы сохранить световые свойства материала, учёные использовали метод пламенного синтеза. Сначала из наночастиц формируются частицы оксида металла, а после лазерного облучения они собираются в двумерные сверхъяркие нанослои. По словам Нисслера, этот процесс можно контролировать и масштабировать до промышленного уровня.

Исследователи считают, что новый гибридный материал подходит для визуализации в реальном времени со сверхвысоким разрешением. В частности, он потенциально позволяет отслеживать в тканях отдельные иммунные клетки, которые предварительно поглотили нанопигмент. Результаты лабораторных экспериментов планируют в дальнейшем приблизить к клиническому применению. Команда также рассматривает возможность сочетать нанопигмент с терапевтическими средствами для создания методов лечения с одновременной визуализацией.

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